Calendário de vacinação da primeira dose continuará suspenso na capital fluminenseDivulgação

Publicado 25/07/2021 20:43 | Atualizado 25/07/2021 21:02

Rio - Na noite deste domingo, 25, o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou, em publicação no Twitter, que, até o momento, a capital fluminense está "sem qualquer previsão de entrega" de vacinas contra o coronavírus. Sendo assim, o calendário de vacinação da primeira dose continuará suspenso devido à falta de imunizantes. Na última sexta-feira, 23, a Prefeitura anunciou a paralisação e explicou que a vacinação será retomada assim que o Ministério da Saúde enviar nova remessa de vacinas.

É público as datas em que o Ministério da Saúde receberá as doses compradas, é necessário que o planejamento de distribuição já esteja pronto e seja executado em no máximo 24h. @minsaude

Até o momento sem qualquer previsão de entrega! @Prefeitura_Rio @SaudeGovRJ pic.twitter.com/xp68kW5ovw — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 25, 2021

Na rede social, Soranz também criticou a demora do Ministério da Saúde em distribuir as vacinas. "As 14,5 milhões de doses em estoque no Ministério da Saúde, seriam suficientes para imunizar o estado do Rio de Janeiro todo. 61 PESSOAS morrem por dia no estado por #COVID19 devido ainda não terem se vacinado. Nada pode ser mais urgente que esta distribuição!", escreveu o secretário.

As 14,5 milhões de doses em estoque no Ministério da Saúde, seriam suficientes para imunizar o estado do Rio de Janeiro todo.

61 PESSOAS morrem por dia no estado por #COVID19 devido ainda não terem se vacinado.

Nada pode ser mais urgente que esta distribuição! @minsaude pic.twitter.com/13zjSirY3b — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 25, 2021

Segunda dose

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que retirou 76.340 doses de AstraZeneca na central de distribuição do estado, neste sábado, 24, que já estavam reservadas para a segunda dose. "Os postos de vacinação da cidade do Rio continuarão atendendo as pessoas agendadas para tomar a segunda dose nos próximos dias", afirmou a pasta em comunicado.