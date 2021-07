A nova etapa compreende um estudo de coorte prospectivo, que foi aprovado e será acompanhado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Divulgação

Publicado 24/07/2021 16:03 | Atualizado 24/07/2021 16:16

São Paulo - O Instituto Butantan iniciou neste sábado, em Serrana, no interior do estado, uma nova etapa do Projeto S, estudo realizado para entender o impacto da vacina CoronaVac no controle da pandemia de Covid-19 e da transmissão do SARS-CoV-2. No novo ciclo, o instituto vai avaliar a imunidade de longo prazo dos moradores da cidade após a vacinação com as duas doses do imunizante, do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac.



Para ser voluntário do estudo, é preciso ter sido imunizado como parte do Projeto S. Os voluntários serão acompanhados por mais um ano. Poderão participar da pesquisa todos os maiores de 60 anos e uma parte dos menores de 60 anos vacinados com CoronaVac no Projeto S.

A nova etapa compreende um estudo de coorte prospectivo, que foi aprovado e será acompanhado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Após as coletas em Serrana, os testes para avaliar a imunidade dos voluntários serão realizados no Laboratório Estratégico de Diagnóstico do Instituto Butantan.



O estudo tem como objetivo estimar e comparar a imunização para SARS-CoV-2 de adultos e idosos de Serrana, analisar quanto tempo dura a imunidade e avaliar a resposta imune celular. Um dos pontos que a pesquisa vai levar em consideração é o processo de envelhecimento do sistema imunológico, que pode interferir na forma como o organismo combate o SARS-CoV-2 à medida que o tempo passa.