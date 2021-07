Manifestantes fazem protesto contra Jair Bolsonaro no Centro do Rio - Robson Moreira / Agência O DIA

Publicado 24/07/2021 13:07 | Atualizado 24/07/2021 18:45

São Paulo - Os atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aconteceram em diversas capitais do país e do mundo e mobilizam as redes sociais neste sábado (24). Políticos de oposição convocaram a participação do público e postaram fotos de protestos no Brasil e no exterior, pelo impeachment do presidente e pela defesa da democracia. Os manifestantes também pediram vacina para todos e auxílio emergencial de R$ 600.

Segundo a campanha Fora Bolsonaro, criada pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo sem Medo, estão previstos 468 atos em todos os Estados brasileiros e em outros 12 países.

Em São Paulo, a manifestação contou com a participação também de um bloco suprapartidário formado pelos partidos políticos Cidadania, PV, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, Rede Sustentabilidade e Solidariedade, além de centrais sindicais e movimentos de renovação política, como o ACREDITO e o AGORA.

Nas redes, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), convocou o povo às ruas e recomendou o uso de máscara. "FORA BOLSONARO! Hoje é dia de ir às ruas dizer basta a esse desgoverno e defender a democracia. Coloca a máscara e vem com a gente!"

A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, compartilhou fotos dos protestos em Alagoas e no Rio de Janeiro. "Pelo mundo afora brasileiros já estão nas ruas por vacina, renda e pelo impeachment! Tem manifestação rolando agora em Salamanca (Espanha), Tóquio (Japão), Viena (Itália), em Berlim (Alemanha) e Lisboa (Portugal)", escreveu.

O perfil oficial do PT também divulgou fotos de manifestantes em cidades como Maceió, Goiânia, São Luís e Belém.

O senador Humberto Costa (PT-PE) participou do protesto no Recife, enquanto a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) publicou fotos no ato do Rio de Janeiro. A deputada ainda compartilhou uma foto da manifestação em Berlim.

Já Guilherme Boulos (Psol), que ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura de São Paulo, postou imagens da manifestação em João Pessoa. "Mais um dia de ir às ruas gritar em alto e bom som: FORA BOLSONARO! Miliciano, corrupto e genocida! Não esqueça de usar máscara e álcool em gel", postou, em seu perfil no Twitter.