Senador Styvenson ValentimMarcos Oliveira/Agência Senado

Publicado 24/07/2021 17:14

Natal - O senador Styvenson Valentim relativizou um episódio de violência contra a mulher por "não estar na ocorrência". Segundo ele, não pode julgar o agressor por não saber o que a mulher havia feito "para merecer dois tapas".



O vídeo, sem data confirmada, viralizou nas redes sociais na semana passada, e se trata de uma agressão policial no estado de origem do senador. Antes de ser eleito, em 2018, era policial militar no Rio Grande do Norte.

“Pelo vídeo, estou vendo que ele está dando dois tapas na mulher. Uns tapas bons. Mas sei lá o que essa mulher fez para merecer dois tapas. Será que ela estava calada, rezando o pai nosso? Eu não sei. Eu não sei”, disse em live no Instagram recuperada pelo jornalista Guilherme Amado.

O caso mencionado é de uma mulher carregando uma criança de colo e sendo agredida por um policial no interior do Rio Grande do Norte. Segundo o jornalista, a Polícia Militar afirmou ter aberto uma sindicância para apurar a agressão.