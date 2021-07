Publicado 25/07/2021 19:56

Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) detiveram, neste domingo, 25, dez pessoas em uma operação na Feira de Caxias, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e maus-tratos a animais domésticos comercializados no local.

Segundo os agentes, foram apreendidos diversos animais silvestres, entre eles jabutis e pássaros, além de cães, que costumam ser comercializados abaixo da idade recomendada (dois meses) e sem vermifugação e vacinação.

Dos detidos, cinco ficaram presos pelo crime de maus-tratos, e o restante do grupo foi autuado por venda de animais silvestres e liberado após assinar o termo de comparecimento ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

A operação contou com o apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), da Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Sicca) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).