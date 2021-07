Rio de Janeiro

Queiroz chama aliados de Bolsonaro de 'papagaios' e 'águas de salsicha'

Recado veio em publicação no Facebook, onde Queiroz aparece no Maracanã ao lado do próprio presidente da República e do federal Hélio Negão (PSL-RJ)

Publicado 25/07/2021 13:50 | Atualizado há 1 hora