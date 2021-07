Guardas motociclistas apreenderam réplica de arma de fogo e material que aparentava ser entorpecente - Divulgação/Guarda Municipal

Publicado 25/07/2021 16:03 | Atualizado 25/07/2021 16:04

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) prenderam, na noite de sábado, 24, um homem de 34 anos, com uma réplica de arma de fogo, ao lado do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Segundo a Guarda Municipal, as equipes estavam em motopatrulhamento no bairro, quando notaram um casal em atitude suspeita, que se assustou com a aproximação dos agentes. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o homem, a réplica de arma de fogo e material que aparentava ser entorpecente.

O suspeito foi detido e levado para a 17 ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado. Também foi verificado, de acordo com a Guarda Municipal, que ele tinha várias passagens pelo crime de roubo.