Bernardo conseguiu a tão esperada cirurgia - Reprodução

Bernardo conseguiu a tão esperada cirurgiaReprodução

Publicado 26/07/2021 00:00

Esse ano, o tempo chegou para desafiar o carioca...

Temperaturas baixas, um clima de montanha que, para quem vive no Rio, convenhamos, não é nada fácil.

Na quarta-feira, segundo os meteorologistas, chega mais uma frente fria daquelas na cidade... Que inverno é esse, gente?! Socorro!

E parando para fazer uma reflexão, a gente conclui que é muito interessante ver que o povo mais receptivo não consegue lidar com o frio. Mesmo quem diz que ama, não aguenta menos de quinze graus!

É que a cidade é convidativa ao calor. Tudo gira em torno do calor no Rio.

Os passeios, os restaurantes... Até uma simples caminhada no calçadão da praia vira um problemão quando se pensa no frio como um obstáculo.

Sem pensar duas vezes, o carioca é sim adepto ao calor... E não só do sol. Tô falando de calor humano!

Com a pandemia, os abraços convidativos ficaram impossíveis de acontecer e o sorriso de quem vive por aqui se viu obrigado a se esconder atrás de uma máscara.

É... pelo visto, até o clima percebeu que o Rio de Janeiro não combina com toda essa tristeza que se instalou há mais de 1 ano.

Cariocas curtem e apreciam seus momentos solares. Aquele samba no Cacique de Ramos, a cerva gelada na Mureta da Urca, o churrasquinho do piscinão... Ah e o sol se despedindo na mesma proporção que chega na Pedra do Arpoador.

Definitivamente, o carioca tá numa fria! E não aquelas que a gente já tá cansado de noticiar por aqui.

Mas a gente segue na esperança de dias melhores... Com o avanço da vacinação, o fim da pandemia e daqui a pouquinho, a chegada o Senhor Verão.

Enquanto isso, a gente vai suportando essa geladeira, né... Fazer o quê?! Uuuui!

PINGO NO I

Publicidade

"A gente precisa da tua ajuda, as linhas 398 e 366 vão fazer 3 anos que tiraram de circulação. Ela faz o trajeto Centro X Campo Grande. Para quem mora aqui e trabalha na cidade, tá escasso. O 397 é horrível."

A mensagem é da Luciana Gomes, que mora em Campo Grande e claro, como todo mundo que vive lá, tá num perrengue danado por causa do transporte público.

Publicidade

Pela mensagem, a gente vê que o fim das linhas foi provocado pela antiga gestão. Mas é o que eu sempre digo... É preciso que as autoridades saibam sobre as reais necessidades do povo do Rio.

Há poucos dias foi apresentado pela atual prefeitura um sistema novo de bilhetagem digital, que a gente torce, é lógico, para que dê certo. Mas acho (acho não, tenho certeza) que o que o povo quer na realidade, é ônibus na rua, mobilidade.

Publicidade

Na teoria tudo é lindo... Eu quero só ver a prática.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Publicidade

Alô, prefeito! Novidades sempre são bem-vindas, mas bora arrumar a casa com aquilo que já funcionava e se perdeu?!

Publicidade

TÁ BONITO!

Bernardo conseguiu a tão esperada cirurgia - Reprodução

Bernardo conseguiu a tão esperada cirurgiaReprodução

Eita que a gente tá ficando bom nisso, hein...

Publicidade

Lembra da novela que estava a cirurgia do pequeno Bernardo Dugoni, de 5 anos, morador de Nova Iguaçu? A gente mostrou aqui!

Ele estava há mais de 2 anos aguardando para operar a fimose, só que a fila não andava! Mas na sexta passada, depois de a gente ter cobrando tanto, finalmente a enrolação acabou e o menino conseguiu a cirurgia no Hospital dos Servidores.

Publicidade

"Não sei nem o que dizer. Graças a vocês, eu estou muito feliz. Que Deus abençoe toda equipe", escreveu a mãe dele, Bárbara.

Eu, sábado, fiz aniversário... E que presentão vocês me deram, hein Bárbara e Bernardo?!

Publicidade

Eu que agradeço por essa notícia!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora que tem mais gente pra ajudar, e tenho dito!