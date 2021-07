Carlos Bolsonaro - AFP

Publicado 23/07/2021 12:00

O mercado de café, um dos principais produtos de exportação do Brasil, deve sofrer inflação daqui até o fim do ano. A expectativa para este 2021 era de baixa na produção, seguindo o ciclo histórico de alternância de boas e fracas colheitas. Mas a forte seca seguida das geadas – principalmente nas montanhas das regiões Sudeste e Sul – destruíram muitas lavouras. O indicativo de quebra no setor será maior do que os 20% esperados nas plantações do País. A saca de café “bica corrida” de 60 kg já ultrapassa o valor de R$ 1 mil, enquanto o preço era de R$ 700 ano passado.



Confiança

Carlos Bolsonaro (FOTO) tem acompanhado o pai presidente o quanto pode, em importantes reuniões, e será de novo a mente por trás da futura campanha presidencial.

Aproximação com Igreja

O Governo prepara forte campanha para a conscientização sobre riscos do aborto, através do Ministério da Família, com aval do gabinete presidencial.

Decoração

A sala de reuniões de Bolsonaro no Palácio do Planalto é adornada na parede com quadros em homenagem a ele, presente de eleitores e simpatizantes.

Urna 1

O suspense gerado ontem com a manchete do Estadão sobre suposta fala do general Braga Netto, condicionando a realização das eleições à implementação do voto impresso, só reforça o clima para o Tribunal Superior Eleitoral provar, novamente, o que já faz há 25 anos desde a instalação da urna eletrônica: o aparelho é seguro.



Urna 2

A urna eletrônica é e sempre foi auditável. Antes e depois do pleito. Voto auditável não necessariamente é voto impresso e o presidente do TSE, ministro Luís Barroso, pode explicar isso. Braga Netto e o interlocutor citado, Arthur Lira – presidente da Câmara dos Deputados – negaram a informação. Sem provas de áudio e vídeo, o assunto já esfria devagar, mas fica o total alerta da sociedade para essa questão.



Bicentenário

Estão devagar e discretas e até tímidas o que o Governo vem programando, até aqui, sobre o bicentenário da independência do Brasil a ser comemorado em setembro do ano que vem. Tem a previsão de reabertura dos Museus do Ipiranga, em São Paulo, e Nacional (que foi destruído por incêndio, no Rio). Entre outras programações.



Memória

Décadas atrás, o saudoso Carlos Heitor Cony, num artigo no Correio da Manhã, já citara que a República deveria ser Brasil dos Estados Unidos, e não Estados Unidos do Brasil, como o país já foi titulado.



Ponto positivo

Embora o Recife enfrente problemas com centenas de mendigos no centro antigo, o desempenho do prefeito João Campos em vacinar os recifenses contra o Covid-19 ganha destaque. As vacinações são agendadas a cada 5 minutos por pacientes e não há filas de espera. Hoje, pessoas com 34 anos ou mais já podem tomar a primeira dose.



Esperança

A ANVISA ampliou a bula do antirretroviral Tivicay (dolutegravir 50 mg) para crianças acima de 6 anos, com peso superior a 20kg, portadoras de HIV. Anteriormente, o medicamento era indicado apenas para portadoras do vírus acima de 12 anos (com peso superior a 40kg).



