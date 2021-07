Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) - Reprodução

Publicado 21/07/2021 12:00

A revelação do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) (FOTO) de que é homossexual não

rendeu, ainda, uma repercussão positiva eleitoral para sua pré-candidatura a presidente

da República. Nova rodada nacional da Paraná Pesquisas / Coluna Esplanada indica

que esse marketing político, se foi o caso, pode render apoio entre eleitores LGBTQ,

mas não converte simpatia em votos. A Paraná perguntou: “O fato de um candidato a

Presidente ser gay aumenta, diminui ou não altera sua vontade de votar nele?”. Apenas

5,8% dos entrevistados disseram que ‘aumenta’, e para a grande maioria (75,9%) o fato

‘não altera’ a intenção de voto; 13,7% informaram que ‘diminui’. Outros 4,6% não

souberam responder. A pesquisa ouviu 2.033 habitantes de 192 cidades de todos os

Estados e DF, de 15 a 19 de julho, em entrevistas pessoais telefônicas não robotizadas.



Eles & elas

No recorte por gênero, os índices são semelhantes ao cenário nacional: Entre homens,

4,6% disseram que ‘aumenta’ a intenção de voto; 76,2% responderam ‘não altera’, e

15,8% informaram ‘diminui’. Entre as mulheres, os índices ficaram em 6,9%, 75,6% e

11,8%, respectivamente.



Conservadores

Outro ponto de destaque da pesquisa é que a vontade de votar em candidato gay cai

gradativamente à medida que aumenta a faixa etária dos entrevistados.



Rejeição

No recorte por regiões do País, verifica-se que a rejeição a um candidato gay é alta –

acima dos 12 pontos percentuais – em todas elas. Lei detalhes no site da Coluna.



Panorama

O Sudeste, com 7,5% , e o Sul – terra de Eduardo Leite – com 6,3% são as regiões onde

um candidato gay mais teria aprovação. E, curiosamente, é o Sul quem lidera a maior

rejeição entre as regiões, em 15,9%.



Injeção

Embora os índices sejam bem distantes, os 5,8% que indicam apoio a um candidato gay

podem ser uma mola propulsora para o PSDB preparar a exposição de Leite e seu

programa de Governo.



What?!

Famosa por perseguir na zona rural (sem sucesso) um chupa-cabras extraterrestre no

início dos anos 2000, a pequena cidade de Nova York, no Estado do Maranhão, agora

pode ganhar uma estátua da Liberdade, de tamanho similar à original da cidade norte-

americana. A ideia é do senador Roberto Rocha.



‘Arquiteto’

Rocha apelou ao empresário Luciano Hang, dono das lojas de departamentos Havan,

para um possível patrocínio. Como notório, as mais de 100 lojas do Véio da Havan têm

uma réplica da estátua (em tamanho menor) na frente das unidades.



Efeito Fundão

Menos um: o deputado Marcelo Ramos saiu do grupo de whatsapp de líderes da Base

do Governo e sinaliza fazer oposição ao presidente Bolsonaro. A próximos, considera

ter sido usado na aprovação, em plenário, do reajuste bilionário do fundo eleitoral.



Voto e recibo

Atento, o deputado e ex-ministro Marcelo Álvaro distribuiu print de carta enviada à

Mesa Diretora avisando que votou contra o aumento bilionário do fundo eleitoral.



MERCADO



Saladão digital

Os supperapps, espécie de ecossistema que concentra várias ações em um só aplicativo,

devem crescer 32% no Brasil. A tendência, que começou com o WeChat, na China, tem

se estendido aqui. Hoje, empresas do varejo têm adotado essa linha e oferecem ao

consumidor variadas atividades e produtos dentro do mesmo ambiente digital.



Calotinho

A GetNet, operadora das maquininhas de cartão do Banco Santander, deu um cano

numa cliente de Brasília. Até ontem a microempresária não recebeu R$ 1.425 de vendas

(em débito e crédito) realizadas nos dias 11, 17 e 18 de julho. Em contato, a empresa

admite a ela a falha. A cliente tentou cancelar o serviço, e desligaram o telefone.



De braçadas

O Airbnb convidou atletas olímpicos e paralímpicos de todo o mundo para compartilhar

suas estadias favoritas disponíveis na plataforma. No Brasil, o escolhido foi o nadador

paralímpico Daniel Dias. O maior campeão da modalidade criou uma wishlist com casas

com belas piscinas, um dos itens mais buscados no Brasil desde o começo de 2021.



ESPLANADEIRA

# A APSA vai comemorar os 90 anos com anúncios de investimentos em live amanhã

às 17h. # Marco Yamanada, advogado da Mandaliti, lança livro “Saúde suplementar

no Superior Tribunal de Justiça”, com acesso às decisões do STJ. # Rede Calzoon

Sucos e Calzones retoma expansão de franquias e lança nova identidade da marca.

# Ceofood e Ceopag inauguram 34 novos pontos de atendimento e vendas até o final

de julho. # José Luiz Acar, ex-Bradesco e Banco PAN, é o novo sócio-investidor da

Clínica Vittá, em Brasília.

