Eduardo Cunha - Divulgação

Eduardo CunhaDivulgação

L Leandro Mazzini

Publicado 16/07/2021 12:00

O Nordeste tem hoje 71% da sua população como a região mais pessimista do País. Os

seus maiores medos referem-se ao aumento do desemprego, da inflação e da taxa de

juros. Tudo isso deságua na recuperação econômica do Brasil e a sua própria condição

financeira, de sobrevivência. É o que destaca a pesquisa Radar Febraban/Ipespe

realizada entre os dias 18 a 25 de junho. A amostra foi realizada com 3 mil

entrevistados em todas a regiões do Brasil, com margem de erro de 1,8% para mais ou

para menos.



O que fiz

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (FOTO) ainda não está satisfeito por ser lembrado

apenas como o homem do sinal verde para o impeachment de Dilma Rousseff. Quer

rodar o País com sua biografia para mostrar sua atuação como parlamentar.



Publicidade

Oi, chefe

O AGU André Mendonça passa relatório semanal diretamente para o presidente

Bolsonaro sobre as conquistas do órgão para os cofres da União.



Mas..

.. ainda não convenceu a maioria dos senadores para a iminente sabatina como indicado

para vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal.



Publicidade

Sumindo

O deputado Luiz Miranda (DEM-DF) vai perdendo rápido – e isso é bom para ele – o seu

protagonismo na mídia depois de tentar enrolar a CPI da Pandemia com uma história

mal contada. E após tanto insinuar que tinha algo para derrubar o Governo, nega que

tenha áudio que comprometa o presidente Jair Bolsonaro.



Soltos por aí

Quando o leitor reclamar do índice de violência na sua cidade, lembre-se da

benevolência do sistema judiciário do Brasil aliada a um Código Penal frouxo. Hoje,

mais de 500 mil pessoas estão livres nas ruas com mandado de prisão em aberto. É um

número que o Conselho Nacional de Justiça deixava mais acessível no portal.



Memória

A família do ex-presidente José Alencar tem ajudado a paróquia de Itamuri, distrito de

Muriaé (MG), onde estão suas cinzas depositadas num vaso de porcelana perto do altar.



Publicidade

Acolhimento

A Prefeitura do Recife tem se esforçado para auxiliar as centenas de moradores de ruas

pelo Centro antigo, conforme citamos. Segundo a gestão, a “pandemia tem agravado o

contexto de desigualdade social”. A assistência social já distribuiu mais de 500 mil quentinhas nos

últimos meses e criou um programa para empregar 150 ‘munícipes em situação de rua’.



Finger &Gate

Os Estados Unidos estão prestes a reabrir o país para os turistas brasileiros que não têm

o green card, e dá sinais para isso com o fim da restrição para entrada de estudantes e a

retomada de agendamentos para vistos, prevê a AG Immigration, escritório que auxilia a

entrada de brasileiros na terra do tio Sam.



Publicidade

Direito de mãe

O TST reverteu a condenação de uma auxiliar de produção de uma empresa de Mafra

(SC), demitida por se ausentar alguns dias da semana para amamentar o filho recém-

nascido. Para os ministros, a empresa deveria proporcionar ambiente para isso. Ou que a

deixassem em casa de licença para isso.