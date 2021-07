Aguirre retorna ao Internacional após seis anos - Ricardo Duarte/Internacional

A despedida melancólica do Internacional, eliminado pelo Olímpia do Paraguai na Libertadores, retrata a realidade do futebol no clube. A diretoria assumiu recebendo a equipe como vice-campeã do Brasil, perdendo o título por um gol e decidiu mudar tudo. Dispensou Abel Braga, importou Miguel Angel Ramirez, elevado a categoria de mago das táticas por parte da Imprensa e foi devastador. O cara mudou tudo que estava dando certo e foi embora deixando um rastro de destruição. De Abel Braga para cá foi uma coleção de vexames, perdeu o Gauchão, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitoria, pelos paraguaios na Libertadores e não venceu Gre-Nal, o que representa um campeonato a parte. A bomba caiu no colo do Aguirre, com apenas três vitorias em doze rodadas, Inter só terá o Brasileirão, 26 jogos até dezembro. Tudo que resta para a decepcionada galera colorada é torcer para que não aconteça algo pior, cair para segundona.

Torcida do Flamengo tem São Paulo preso nos gorgomilos e acha que Renato pode dar jeito nisso. Afina, o retrospecto é bom, foram três jogos com vitorias, dez gols contra apenas um sofrido e a equipe respondendo bem ao novo comando. São Paulo anda patinando, mas não se iludam, será um grande teste para que Renato avalie o efetivo potencial do grupo e o resultado parcial do seu trabalho. Tipo do jogo que levanta o moral do ganhador.

Festa de abertura da Olimpíada de Tóquio foi longa, lenta, ficou reduzida a um programa de televisão e teve como destaque curioso Galvão Bueno apresentando o evento calçando sandálias Havaianas. Novo normal, novos tempos.

Volante Paulinho, 32 anos. agradeceu o convite de Felipão para jogar no Grêmio, mas fechou com o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Com os três gols que fez na vitória do Brasil sobre a Alemanha em meia hora, Richarlyson, 24, foi destaque da primeira rodada do Futebol Olímpico. Real Madrid de olho nele.

Polícia aperta o cerco e prende falsos empresários que enganam e extorquem famílias cujos filhos sonham conseguir fama e fortuna como jogadores de futebol.