Publicado 21/07/2021 00:00

Na tribo rubro-negra, o caldeirão está sempre no fogo. Até fica em fogo brando, mas não apaga. Treinador começa a sair no dia que entra, questão de tempo. Malandro foi Jorge Jesus, que fez aquele enorme sucesso e foi viver dele. Se Renato Gaúcho (foto) terá vida longa ou curta, os resultados dirão. Hoje, em Brasília, fará seu terceiro jogo no comando do Flamengo contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Libertadores, e com presença da galera, eufórica pela goleada de 5 a 0 no Bahia. Estou curioso para ver o reencontro porque o torcedor, mais de um ano afastado das arquibancadas, deve estar sem ritmo de jogo. Mesmo assim, vai querer ver o time começando de onde parou em Salvador. E se as coisas não saírem como se espera, como se comportará? E qual será a reação dos jogadores nesse reencontro? Até aqui, críticas ou elogios só via redes sociais. Bastava não ver para não se aborrecer. Hoje será ali, nas orelhas dos meninos como nos velhos tempos.





LISCA NELES

O técnico Lisca chega disposto a conquistar a galera vascaína, contagiar jogadores e iniciar a arrancada para voltar para o pelotão de elite. Difícil, mas não impossível. Marcelo Cabo entregou o Vasco em oitavo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, dois a menos que o primeiro clube na zona de classificação e a oito pontos do líder. Lisca sabe lidar com isso e tem boas possibilidades neste novo desafio na carreira, desde que tenha apoio da diretoria, da torcida e também uma boa pitada de sorte no Cruzmaltino.

PEDALADAS

Aos 36 anos, Hernanes rescindiu com o São Paulo, está no mercado e diz que quer jogar ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro.

No futebol olímpico em Tóquio, meninas do Brasil começaram nesta madrugada enfrentando a China, e a rapaziada encara a Alemanha, amanhã às 8h30 (de Brasília).

Depois de um bom tempo trabalhando na Tailândia e na Síria, o técnico Arthur Bernardes está de volta ao Brasil.

BOLA DENTRO

A CBF analisa a possibilidade de permitir a presença de público nos estádios a partir de setembro, nos jogos do returno do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

BOLA FORA

Com ampla rejeição da população, aumento do índice de contaminados, incluindo atletas e voluntários, teremos na sexta-feira a festa de abertura da Olimpíada de Tóquio.