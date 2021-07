Cacau Protásio - Reprodução

Publicado 26/07/2021 17:42 | Atualizado 26/07/2021 17:43

Cacau Protásio se casou no civil com o fotógrafo Janderson Pires, no fim de semana. Em uma cerimônia para poucos convidados, a atriz usou a cadela Sambinha como dama de honra e compartilhou alguns momentos especiais nas redes sociais.

"Eu quero dançar com você o resto da minha vida! Gente, hoje eu casei no civil, depois de 9 anos juntos.

Graças a Deus aqui tem amor, e teve muita gente que duvidou, mais Deus disse vocês foram feitos um pro outro", escreveu a atriz ao compartilhar um vídeo dançando com o marido.







Ao trocar os votos com Janderson, Cacau, claro, fez uma piada. "Quando soube que o príncipe Harry estava solteiro, nem me empolguei porque o meu príncipe já estava ao meu lado. Agradeço a Deus todos os dias por ter você ao meu lado. Sei que muita gente pensou que a gente não fosse dar certo, que a gente não ia ficar junto. Casamento nem sempre é maravilhoso, a gente passa problemas e, às vezes, eu peço ajuda. Neste ano, a gente passou por algumas coisas e isso me fez pensar 'por que eu vou deixar de dizer te amo?'. Vou te amar como não houvesse amanhã. Eu te amo, eu quero você para a minha vida inteira", disse.







