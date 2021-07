Virgínia Fonseca, Maria Alice e Zé Felipe - Reprodução

Virgínia Fonseca, Maria Alice e Zé FelipeReprodução

Publicado 26/07/2021 21:30 | Atualizado 26/07/2021 21:31

Virginia Fonseca encantou os seguidores, nesta segunda-feira, ao publicar um vídeo da filha, Maria Alice, nas redes sociais. Isso porque, nas imagens, a menina reage ao ouvir uma música do pai, Zé Felipe.



fotogaleria

Publicidade

No vídeo, compartilhado no Instagram, a pequena sorri no colo da mãe enquanto o pai canta ao fundo. "Ela ama música, ainda mais quando é o papai cantando", escreveu Virginia na legenda da publicação.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Publicidade

Nos comentários, os seguidores se derreteram pela menina. "Como é fofa essa Mali", escreveu uma. "Não aguento com tanta fofura", disse outra.