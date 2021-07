Jade Picon - Reprodução

Jade PiconReprodução

Publicado 26/07/2021 19:03 | Atualizado 26/07/2021 19:04

Jade Picon era aluna nota 10 e tem como provar! Após ser questionada por um seguidor se havia abandonado a escola, a influencer, de 19 anos, postou uma foto do quadro de honras do colégio onde concluiu o Ensino Médio com seu nome.

A influenciadora abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta segunda-feira, e foi perguntada sobre os estudos. "Você formou no Ensino Médio ou largou a escola quando viu que já estava fazendo sucesso?", quis saber um seguidor.

"Não só terminei o Ensino Médio como fazia parte do quadro de honra das melhores notas da escola. Meu sucesso e trabalho nunca foi motivo para eu largar os estudos, que sempre foram uma prioridade pra mim. Se tem uma coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Por isso, estudem! Mesmo que não seja a coisa mais legal do mundo", respondeu Jade.