Escola em Duque de Caxias ganha prêmio nacionalReprodução

Publicado 20/07/2021 14:09

Duque de Caxias - Ensino público que rompe fronteiras se destaca e faz história. A Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, que fica no bairro Imbariê, venceu o Prêmio Escola Diversa, com o projeto “Laços entre Nós", na categoria "Família e Estudantes". Idealizado pela professora Vilma Soares, o vitorioso projeto foi voltado para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e disputou com cidades de todo o Brasil. O resultado foi divulgado pela editora Piraporiando, empresa realizadora do evento.

Na etapa final, por meio de votação popular, a Escola Carlos Drummond de Andrade recebeu 5.754 votos. Para a professora Vilma, o sentimento é de dever cumprido:

“Estou muito feliz por ter realizado um trabalho que mudou significativamente a vida dessas crianças. Esse prêmio é a confirmação de que realmente o projeto deu certo. Quando a gente trabalha com afeto e com amor, vencemos qualquer barreira”, comemorou a professora, que idealizou o trabalho pedagógico, com base em um projeto antibullying.

A secretária de Educação, Roseli Duarte, parabenizou a conquista e destacou o valor do ensino público.

“A nossa rede é formada por excelentes profissionais. O resultado desse trabalho enobrece o valor de cada um e enaltece a educação da nossa cidade. Professora e estudantes, vocês estão de parabéns. Que venham mais exemplos como esse!”.

Ao todo, 417 instituições, entre públicas e particulares, de regiões de todo o Brasil, se inscreveram para participar do concurso. O Prêmio Escola Diversa 2021 está na primeira edição e foi criado pela editora Piraporiando com a proposta de dar visibilidade a iniciativas bem sucedidas em escolas que usam as diferenças e a diversidade em sala de aula para impulsionar as aprendizagens dos estudantes.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 20 de agosto. A escola receberá o Troféu Escola Diversa, dois notebooks, uma atividade cultural, entre outros benefícios.