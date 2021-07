Barro Branco, em Caxias, vai ganhar mais de 10 km de obras de drenagem | Duque de Caxias | O Dia

Obras em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/07/2021 14:39

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis anuncia na noite desta segunda-feira (19), no bairro Barro Branco, no terceiro distrito de Duque de Caxias, obras de drenagem e pavimentação de mais de 10km de ruas. O programa de melhorias dos bairros, iniciado em 2017, vai beneficiar moradores de 24 ruas, atingindo completamente a região. Todas as ruas também vão ganhar iluminação em LED, através do programa “Caxias Cidade Luz”, que vem mudando a imagem da cidade, proporcionando melhor qualidade de vida para os moradores do município.

Serão beneficiadas com melhorias as avenidas Epitácio Pessoa e Rui Barbosa; as ruas Francisco Acha, Oceano, Latino Coelho, 1, Vasco da Gama, Tomas Edson, Apiacá, Oliveira Salazar, José de Alencar, Catulo Cearense, Tiradentes, Augusto Sérgio Botelho, José Patrocínio, Tomas Edson (trecho 2), Augusto Sérgio Botelho (trecho 2), Oliveira Salazar (trecho 2), Joaquim Nabuco, Vasco da Gama (trecho 2) e Joaquim Nabuco (trecho 2), além das travessas Epitácio Pessoa, Felipe Camarão e Eva Peron. Ao todo, serão mais de 10 mil km de obras.

“Estamos trabalhando para proporcionar melhores condições de vida aos moradores da nossa cidade. Estamos beneficiando com obras de infraestrutura urbana bairros e localidades que sempre foram esquecidas pelo poder público”, disse o prefeito Washington Reis, que vai dar a boa notícia aos moradores do Barro Branco às 19h, em frente a UBS – Unidade Básica de Saúde, junto com o secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo.