Reciclagem está entre as iniciativas positivas realizadas em alguns municípiosDivulgação

Publicado 17/07/2021 13:53

Duque de Caxias - O Governo do Estado do Rio de Janeiro entrou na campanha de castração e doação de ração para cães e gatos realizada pelo projeto Rio Eco Pets. Até o fim do ano, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e o RioSolidario participam da ação, que vai arrecadar tampinhas e óleo de cozinha para reciclagem. O valor da venda dos materiais será destinado aos abrigos e protetores de animais cadastrados pelo instituto.

Veja onde doar em Duque de Caxias:

* Caxias Shopping - Rod. Washington Luíz, 2895 - Parque Duque



* CCAA - Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1831 - 25 de Agosto



* Ki Bicho - Avenida 31 de março, Lote 23 - Parque Paulista



* Mundo Animal - Rua Regina Lúcia, lote A , Quadra 16 - Santa Cruz da Serra



* Supermercado Vianense



* Praça Constituição, 13 e 25, Imbarie (Procurar o Gerente ou Fiscal de Caixa)



* Av. Pres. Kennedy, 2396/2398 Lj. A E B, Gramacho (Procurar o Gerente ou Fiscal de Caixa)



O Rio Eco Pets é um projeto sem fins lucrativos que, desde 2018, vende tampas plásticas para a reciclagem e doa o valor para abrigos e protetores cadastrados realizarem castrações e cuidados veterinários de seus animais. O projeto atua no Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, possui mais de 400 pontos de coleta. Em três anos de atuação, já foram recicladas mais de 230 toneladas de material, beneficiando 2.239 animais de 303 protetores.