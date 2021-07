Caxias Shopping lança ativações digitais e game exclusivo do Time Brasil - Divulgação

Caxias Shopping lança ativações digitais e game exclusivo do Time BrasilDivulgação

Publicado 16/07/2021 11:01

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, que é apoiadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB), preparou diversas ações digitais que incentivam a interação do público com o universo dos esportes. Uma das atrações é o game online Arena Time Brasil, que já pode ser acessado gratuitamente no site do shopping (www.caxiasshopping.com.br). É possível jogar em qualquer dispositivo com acesso à internet – smartphones, computadores, notebooks, tablets.



O Arena Time Brasil conta com jogos de três modalidades olímpicas – o futebol, principal paixão nacional, além de surf e skate, esportes que terão a estreia nos Jogos do Japão. O cliente poderá se cadastrar e jogar quantas vezes quiser. Para jogar, é possível escolher atletas fictícios entre os personagens disponíveis em cada modalidade ou até a mascote do Time Brasil, o Ginga. O game é indicado para todas as idades a partir dos 6 anos.

Caxias Shopping lança ativações digitais e game exclusivo do Time Brasil Divulgação



Os pontos conquistados por cada usuário serão cumulativos e o ranking dos melhores jogadores será exibido no site do Caxias Shopping. Os três primeiros colocados na ação, que vai até o dia 8 de agosto, serão premiados com vale-compras válidos para as lojas do shopping, sendo R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 250 para o terceiro. O regulamento completo e o certificado de autorização estão disponíveis no site do empreendimento.



No mall, a ativação trará interação entre os ambientes físico e digital: haverá uma projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTok. O ambiente será estruturado de forma a convidar o público a imitar as coreografias, registrar o momento e compartilhar nas redes sociais marcando o @caxiasshopping.



“As interações no game Arena Time Brasil vão homenagear a realização das competições internacionais e, ainda, incentivar a relação do nosso público com modalidades esportivas, de forma lúdica e divertida”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

Os pontos conquistados por cada usuário serão cumulativos e o ranking dos melhores jogadores será exibido no site do Caxias Shopping. Os três primeiros colocados na ação, que vai até o dia 8 de agosto, serão premiados com vale-compras válidos para as lojas do shopping, sendo R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 250 para o terceiro. O regulamento completo e o certificado de autorização estão disponíveis no site do empreendimento.No mall, a ativação trará interação entre os ambientes físico e digital: haverá uma projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do. O ambiente será estruturado de forma a convidar o público a imitar as coreografias, registrar o momento e compartilhar nas redes sociais marcando o @caxiasshopping.“As interações no game Arena Time Brasil vão homenagear a realização das competições internacionais e, ainda, incentivar a relação do nosso público com modalidades esportivas, de forma lúdica e divertida”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.