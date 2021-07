Caxias constrói Hospital Veterinário e Canil Público - Leonardo Pereira/SMODC/Divulgação

Publicado 16/07/2021 09:57

Duque de Caxias - Duque de Caxias continua saindo na frente de outras cidades da Baixada Fluminense. A Prefeitura vai inaugurar e atender e abrigar gratuitamente animais de pequeno porte no Hospital Veterinário e no Canil Municipal, que estão sendo construídos nos bairros Jardim Primavera e Xerém, respectivamente. Além de tratar cães e gatos oferecendo vários atendimentos como vacinas e cirurgias, os animais abandonados levados para o canil municipal serão tratados com dignidade e colocados para adoção.

O Hospital Veterinário que está sendo construído em uma área de 830 metros quadrados na Alameda Xavier Filho, próximo à Prefeitura, em Jardim Primavera, será a primeira unidade com atendimento gratuito para animais da região. Ela vai funcionar com equipamentos modernos e contará com laboratório, salas de cirurgias e de internação. Terá ainda consultórios de triagem e atendimento, salas de curativos e vacinação, sala de Raio-X, sala de ressonância, três salas de cirurgias, sala de esterilização, área de internação com dez baias, laboratório e necrotério.



O canil municipal, em construção na Fazenda Paraíso, vai abrigar cães e gatos abandonados no município que, depois de tratados pelos veterinários, serão colocados para adoção. O abrigo contará com salas de cirurgia, curativo, eutanásia, vacinação, triagem e esterilização, além de necrotério, laboratório, espaços para banho e tosa, espaços de internação e para recuperação dos animais. Sua área construída será de 646,2 m².