Segunda dose foi adiantada de 12 para oito semanasReprodução

Publicado 16/07/2021 16:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove na próxima segunda-feira (19/07) vacinação com a segunda dose da Astrazeneca para todas as pessoas que receberam a primeira dose em 03 de maio. Entre os grupos esperados para receber a segunda dose de Astrazeneca estão os profissionais de educação da rede estadual, privada e de instituições de ensino do município, entre outros. É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação.

Veja os pontos de vacinação que funcionarão no dia 19/07 para a segunda dose de Astrazeneca, para quem recebeu a primeira dose em 03/05:

• Vacinados com Astrazeneca em 03/05, a partir das 7h:

Atendimento para pedestres, nos seguintes locais:

- Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

• Profissionais da Educação, das 8h às 12h, somente para pedestres:

- Vila Olímpica de Duque de Caxias (Rede Privada e CEDERJ)

- E.E. Minas Gerais - Praça do Rotary, Jardim Primavera (Rede Estadual)

- IFRJ - Instituto Federal de Educação (sede no Sarapuí)

- UFRJ (unidade de Santa Cruz da Serra)

- FEBF e FAETEC (sede da FEBF, na Vila São Luiz)



• Profissionais da FUNDEC:

- Sede Fundec (Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131)

- Fundec Jardim Primavera (Praça da Rua Dois)

- UPH Xerém (Profissionais da Fundec Xerém)

- UPH Pilar (Profissionais da Fundec Pilar)



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.