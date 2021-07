Homem é preso por porte ilegal de arma em Caxias - Reprodução

Publicado 16/07/2021 11:42

Duque de Caxias - Um homem foi preso, na madrugada desta sexta-feira, 16, por porte ilegal de arma de fogo e numeração suprimida, no bairro Bar dos Cavaleiros. Segundo informações, agentes faziam uma ação para reduzir os indicadores de criminalidade no município de Duque de Caxias, principalmente no tocante aos roubos de carga e outros delitos, quando em patrulhamento teve atenção voltada a um indivíduo.

Ao realizar a abordagem e buscas, conseguiram prendê-lo com um revólver calibre 38 de numeração suprimida de cor preta e cabo de madeira, com capacidade para seis disparos, estando municiado com cinco munições intactas e uma picotada.

Diante disso, os policiais foram até a 59 DP (Duque de Caxias) para verificar possíveis vítimas do mesmo e posteriormente a 60 DP (Campos Elíseos), onde o fato foi registrado. O homem ficou preso.