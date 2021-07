Washington Reis retoma agenda em Caxias - Reprodução

Publicado 18/07/2021 12:07 | Atualizado 18/07/2021 12:10

prefeito Washington Reis retomou, neste sábado, 17, os compromissos políticos na cidade em que governa. Em publicações nas redes sociais, Reis iniciou o dia recebendo apoiadores em sua residência, no bairro de Xerém. Logo depois, participou de uma entrevista em uma rádio carioca. Duque de Caxias - Depois de receber alta hospitalar e cumprir isolamento em casa, por causa de uma reinfecção pela Covid-19 , oretomou, neste sábado, 17, os compromissos políticos na cidade em que governa. Em publicações nas redes sociais, Reis iniciou o dia recebendo apoiadores em sua residência, no bairro de Xerém. Logo depois, participou de uma entrevista em uma rádio carioca.

Durante a tarde, visitou obras em andamento em Duque de Caxias, ao lado do irmão, o deputado estadual Rosenverg Reis. Uma delas foi nas comunidades Parque Vila Nova e Vila Ideal, na obra de canalização do canal Caboclo.

"É a maior obra de infraestrutura da Baixada Fluminense no combate às enchentes", declarou Washington Reis, em vídeo divulgado nas redes sociais.

No início deste mês, o prefeito de Duque de Caxias ficou internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, com diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo informações oficiais, Reis passou mal após uma reunião com o governador Cláudio Castro e prefeitos sobre questões do leilão da Cedae. Washington procurou atendimento médico no Hospital Samaritano, onde o exame PCR deu negativo, mas a saturação estava 88%.