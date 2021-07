Casos da variante Delta foram confirmados na segunda-feira pela SES - Reprodução

Casos da variante Delta foram confirmados na segunda-feira pela SES Reprodução

Publicado 19/07/2021 15:08

Duque de Caxias - A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), confirmou que há circulação da variante Delta na cidade de Duque de Caxias. Dados atualizados no último sábado, 17, mostram que o município da Baixada Fluminense apresenta cinco casos confirmados. Segundo o estado, a secretaria municipal de Caxias já foi notificada.

Independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção e métodos de diagnóstico e tratamento da Covid-19 seguem os mesmos. Sendo assim, não há alteração nas medidas sanitárias já adotadas, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social. Além disso, é importante que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra a Covid-19 e que a população retorne para receber a segunda dose. Estudos mostram que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra as variantes identificadas até o momento.

Publicidade

O levantamento do estado é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, Laboratório Central Noel Nutels, Fiocruz e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.