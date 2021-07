Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução

Gabriel Medina e Yasmin Brunet Reprodução

Publicado 26/07/2021 21:14 | Atualizado 26/07/2021 21:15

A modelo Yasmin Brunet, namorada do surfista Gabriel Medina, vibrou com a classificação do atleta às semifinais do surfe nas Olimpíadas, na noite desta segunda-feira.



Durante uma live onde acompanhou a vitória do amado em cima do francês Michel Bourez, Yasmin gritou, xingou, comemorou e também desabafou. Segundo a modelo, "o amor venceu". "Ele é um tubarão, sério! Não tem nota pra esse menino, ele passa do 10 (...) Ele vai trazer esse ouro! O amor está vencendo.", disse Yasmin.



A frase "o amor venceu" se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta segunda-feira (26) e diversos vídeos de Yasmin na live circularam na web.



Na semifinal, na madrugada de terça-feira (27), Medina enfrentará o japonês Kanoa Igarashi (JAP), que venceu o americano Kolohe Andino na sua bateria.



Yasmin completamente louca de amor com a classificação do medina



O AMOR SEMPRE VENCE pic.twitter.com/61uMCH6ynx — Flamengo MIL GRAU (@flamilgrautt) July 26, 2021