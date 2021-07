Diogo Nogueira beija Paolla Oliveira durante show no Rio - Instagram/Ricardo Nunes

Publicado 25/07/2021 08:40 | Atualizado 25/07/2021 08:45

Rio - Na noite deste sábado, Diogo Nogueira e Paolla Olveira trocaram um beijo apaixonado durante o show do cantor, no Vivo Rio, Zona Sul do Rio de Janeiro. Paolla, que já havia comparecido ao primeiro show da turnê na noite anterior , foi chamada ao palco durante a participação do cantor Mumuzinho, que revelou ter sido quem apresentou os dois em uma chamada de vídeo.