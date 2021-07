Sammy Lee - Reprodução

Sammy LeeReprodução

Publicado 26/07/2021 19:45 | Atualizado 26/07/2021 19:47

A influenciadora Sammy Lee, que anunciou o término do seu casamento com o participante do reality "Ilha Record", Pyong Lee , surgiu nas redes sociais, na noite desta segunda-feira, para mostrar aos fãs que está se cuidando e de casa nova.



fotogaleria

Publicidade

Sammy decidiu se separar de Pyong após o ex-marido ser acusado de traição dentro do reality da Record . "Me amando e me cuidando, voltando por mim e por vocês. Obrigada pelo carinho", disse Sammy.



A influenciadora afirmou que nota a diferença em si mesma, além disso, ela também anunciou uma nova moradia. "Estou me sentindo muito diferente, acho que é porque a minha cabeça mudou e isso reflete no físico da gente. Eu troquei de casa, caso vocês não saibam e depois vou mostrar para vocês", completou.



Publicidade

Recentemente, Sammy foi acusada de não ter se separado de Pyong e ainda dividir a mesma casa com o participante de reality. Os dois são pais do pequeno Jake, de um ano.