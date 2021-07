Juliette, Pocah e Carla Diaz se reencontram - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2021 10:00 | Atualizado 25/07/2021 10:02

São Paulo - Os brothers do "BBB 21" seguem amigos mesmo após o final do reality show. Há um grupo de WhatsApp com quase todos os ex-participantes e, na madrugada deste domingo, algumas sisters se reencontraram. Juliette e Pocah foram visitar a casa de Carla Diaz.

"Vocês não têm noção quem veio na minha casa, ou melhor, são as visitas que vocês pediram e elas vieram", disse Carla Diaz no Stories mostrando as amigas logo em seguida. As ex-BBBs não mostraram muito de como foi a noite, apenas postaram alguns vídeos e fotos divertidos.

"Veio! Roupas leves, tênis, japa, vinho e muita fofoca aqui em casa", escreveu Carla Diaz na legenda de uma foto que publicou. As três também aproveitaram para gravar um vídeo com Juliette e a atriz dançando uma música de Pocah com máscaras de dummies do "BBB".