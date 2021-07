Britney Spears - Reprodução/Instagram

Britney SpearsReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2021 09:32

Rio - Britney Spears ativou o modo ousada neste sábado. A cantora norte-americana compartilhou um registro em que aparecendo fazendo topless e surpreendeu os seguidores no Instagram. Na foto, a diva pop tapa os seios apenas com as mãos.

