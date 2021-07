Nubia Oliiver - Reprodução

Publicado 25/07/2021 10:09 | Atualizado 25/07/2021 10:49

"Resumidamente, essas pessoas estavam sendo investigadas por esse caso e na época tive um trabalho de publipost com ele. A conversa ficou estranha no contexto da investigação, porém o Ministério Público já pronunciou denunciando essas pessoas e não fui denunciada. Um caminho de 80% junto aos meus advogados, mas o processo continuará aberto até o final de tudo. O ruim é que a mídia não me dá espaço para falar do pronunciamento do MP assim como fez no início, porém vou lutar e reconstruir tudo de novo", diz Nubia Oliiver.

A modelo fala que as acusações a prejudicaram tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, mas está determinada a reconquistar tudo de volta. "Me decepcionei com o julgamento das pessoas, perdi muitas pessoas que diziam ser amigas, perdi noivo, perdi patrocínios das minhas redes, perdi Instagram, perdi seguidores. Tive uma carreira de 28 anos quebrada. Mas, vou dar a volta por cima", afirma.

Além da acusação de aliciamento de mulheres, Nubia Oliiver também falou sobre a pandemia da Covid-19. A modelo conta que ficou sem trabalhar e acabou perdendo alguns bens materiais, mas o OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, está ajudando a pagar as contas e manter a vida que tinha.

"Com a pandemia passei um sufoco. Entreguei carro, fiquei com dívidas, nome sujo, jóias penhoradas, mas com a plataforma do OnlyFans consegui reverter um pouco desse prejuízo", finaliza.