Jennifer Lopez celebra os 52 anos com beijo em Ben Affleck e passeio de barco - Reprodução/Instagram

Jennifer Lopez celebra os 52 anos com beijo em Ben Affleck e passeio de barco Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2021 11:27 | Atualizado 25/07/2021 11:32

Rio - É oficial! Jennifer Lopez e Ben Afflec estão juntos novamente. A cantora celebrou a chegada dos 52 anos, neste sábado, beijando o ator em um passeio de barco. "52... Fazendo isso", escreveu ela na legenda da publicação.

O casal chegou a ficar noivo entre 2002 e 2004, mas acabou se separando. E não é a primeira vez que eles são vistos juntos recentemente. Após o término do noivado de JLo com o ex-atleta Alex Rodriguez e do namoro de Ben com a atriz Ana de Armas, eles já foram vistos juntos em um jantar romântico na Califórnia.