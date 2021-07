Vinicius Freitas e Anitta - Reprodução

Vinicius Freitas e AnittaReprodução

Publicado 25/07/2021 14:07 | Atualizado 25/07/2021 14:09

Rio - O jogador de vôlei de praia Vinicius Freitas, de 26 anos, chamou a atenção de ninguém menos que Anitta. Ao ver a foto do atleta, neste sábado, em uma postagem sobre os galãs das Olímpiadas de Tóquio 2020, a cantora "flertou" com o rapaz, porém foi avisada pelos fãs que ele já tem namorado.

fotogaleria

Publicidade

"Eu adoro vôlei de praia, menina", comentou para a foto de Vinicius. "Ele é do vale", avisou um seguidor para alertá-la de que o jogador é gay. "Ele namora um homem", disse outro. "Adoro dar uma volta no vale", brincou Anitta na sequência. Até o namorado dele, o médico Rafael Helmer, entrou na brincadeira, e respondeu a cantora: "Uma deusa dessas de olho no meu boy, como faz?"

Nas redes sociais, Vinicius não esconde o amor pelo namorado. Em maio, ele se declarou no aniversário do amado. "Hoje é o dia do meu companheiro, cúmplice, parceiro, melhor amigo da vida! Não canso de dizer que tenho sorte de te ter por perto. Você é você! Único, bondoso, gentil, feliz, amável, uma pessoa de luz que sabe viver a vida com leveza e bondade. Não cabem aqui adjetivos pro que tu é, Rafa! Meu Rafa. Feliz aniversário, que Deus abençoe e guie sempre os teus passos por onde for", postou ele.



Publicidade

Apesar de estar em Tóquio, Vinicius não briga por medalhas. A função dele é ajudar no treinamento das duplas Alisson e Álvaro e Bruno Schmitd e Evandro. Natural de Vitória, no Espírito Santo, ele conquistou recentemente a temporada Challenger do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 20/21.