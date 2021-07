Sammy Lee posta foto do filho - Reprodução

Sammy Lee posta foto do filhoReprodução

Publicado 25/07/2021 13:08 | Atualizado 25/07/2021 13:16

Rio - Após traição em reality, Samy Lee anunciou o término do casamento com Pyong Lee durante a última semana. Neste sábado, ela postou uma foto do filho do casal, Jake, e se declarou ao pequeno afirmando que ele lhe dá paz.

fotogaleria

Publicidade

"Eu te amo tanto, filho. Minha calmaria em meio a tempestade", se declarou Sammy no Instagram Stories. No registro, Jake aparece deitado em um cama com os olhos fechados e usa uma roupa azul. O pequeno nasceu enquanto o pai estava confinado no "BBB 20", da Rede Globo.

Mas o término foi motivado pela participação de Pyong Lee em outro reality, o "Ilha Record", que ainda não foi ao ar. Porém, um teaser da atração mostra que o hipnólogo aparece deitado na mesma cama da argentina Antonela Avellaneda. Apesar da separação, Pyong foi visto no apartamento de Sammy, segundo a colunista do DIA Fábia Oliveira.