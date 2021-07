Os dois homens planejavam roubar um veículo que estava estacionado na Rua Campanário, atrás da FABEL - Reprodução

Publicado 13/07/2021 19:50 | Atualizado 13/07/2021 21:29

André Amaral assassinado a tiros em plena luz do dia em Belford Roxo Reprodução

Belford Roxo - Uma câmera de segurança registrou na tarde desta terça-feira (13/07) o momento em que o sargento reformado do Exército, André Ricardo Lopes do Amaral, de 51 anos, foi morto a tiros por criminosos no bairro das Graças, em Belford Roxo. De acordo com as informações, dois homens planejavam roubar um veículo que estava estacionado na Rua Campanário, atrás da Faculdade FABEL, onde André atuava como segurança.André Amaral, que trabalhava como segurança, rendeu um indivíduo que estava parado na esquina da Rua Virgínia com a Campanário, e o outro que estava próximo a um veículo. O vídeo mostra o momento em que um deles entra em luta corporal com André que cai no chão, enquanto o outro saca a arma e faz os disparos. Confira o vídeo.