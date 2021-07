O Nafa é formado por uma multidisciplinar que ajudará à família - Divulgação

Publicado 12/07/2021 17:15

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) lançou nesta segunda-feira (12/07), o Núcleo de Acolhimento à Família do Autista (Nafa), que tem o objetivo de dar orientação e capacitação para o cuidado com o autista. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar com pedagoga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, assistente social e advogado. Tatiana Paloma, mãe de trigêmeas autistas, foi a inspiração para a criação do projeto.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou a importância do Nafa Divulgação A presidente da Funbel, Clarice Santos, se sensibilizou pela causa de Tatiana e se juntou a outros profissionais para a criação do Nafa. "Quando o familiar recebe o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), precisa aprender e entender como lidar com a situação e não sabe em que direção seguir. Pretendemos então absorver essa demanda e além de dar os caminhos, prepará-los com os cuidados necessários. Mesmo que a criança faça acompanhamentos médicos, é em família que ela passa maior parte do tempo. Sabendo disso, pretendemos qualificar esses responsáveis como cuidadores de autistas", argumentou Clarice Santos.

Família acolhida

O projeto prevê palestras, oficinas, capacitações e treinamentos em áreas diversas, mas sempre visando as fragilidades de cada família acolhida. Devido ao pouco tempo que essas famílias possuem, todos os trabalhos serão em poucas horas ou minutos até, além de serem únicos, não dependendo uma oficina da outra.

"Estou aqui representando mães que já pensaram em desistir! Ser mãe de Autista é vestir a camisa todos os dias. Muita dor, muita luta, mas não deixar o sorriso morrer. Eu tive que aprender muita coisa sozinha, mas ainda me falta conhecimentos e eu tenho esperança de que o Nafa irá dar esse apoio necessário para mim e todos os familiares de autistas", destacou Tatiana Paloma.

Participaram também do evento o chefe de Divisão em Saúde Mental, Valdemir Francisco; e a responsável pela divisão da Educação Especial, Veronica Ramiro.