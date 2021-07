A deputada Daniela do Waguinho visitou e conversou com alunos nas escolas - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:06 | Atualizado 09/07/2021 18:11





O secretário de saúde, Christian Vieira, destacou a transformação na área da saúde em pouco tempo. Belford Roxo - Para acompanhar de perto a campanha de vacinação contra a COVID-19 em Belford Roxo, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, visitou na manhã desta quinta-feira (08/07) três unidades que são pontos de vacinação e o Hospital Municipal, ao lado da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB). Na parte da tarde, a parlamentar acompanhou o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, na visita às unidades escolares.A visita começou pela Policlínica Neuza Brizola, que atende especialidade como clínico geral, pediatria e dermatologia. A unidade ainda faz o teste do pezinho e está aplicando a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Em seguida, na Clínica da Mulher, que está vacinando gestantes, puérperas e lactantes, o secretário Christian e a deputada Daniela do Waguinho conversaram com pacientes e acompanharam os atendimentos.A caminho da Policlínica de Itaipu, que está aplicando a primeira e a segunda doses da vacina contra a Covid-19, a deputada e o secretário decidiram parar no Hospital Municipal para verificar os atendimentos. Em breve, a unidade ganhará três centros cirúrgicos, que estão em fase de conclusão.O secretário de saúde, Christian Vieira, destacou a transformação na área da saúde em pouco tempo.

“Quando o prefeito Waguinho (PSL) assumiu, em 2017, encontrou as quatro unidades de pronto atendimento fechadas e um déficit muito grande nas outras unidades de saúde. Rapidamente fez reformas, comprou equipamentos novos e de ponta e deu qualidade ao atendimento à população, caso precise”, informou. O secretário ainda acrescentou que a vacinação está a todo vapor.

Deputada federal Daniela do Waguinho e vereador Matheus Igual a Você na Avenida Duarte dos Santos da Fonte, no bairro São Francisco de Assis Rafael Barreto / PMBR “Nossa meta é imunizar toda a população. Através do nosso calendário, que atualizamos toda semana, estamos indo pelo caminho certo”, explicou.Na parte da tarde, o secretário de Educação, Denis Macedo, esteve acompanhado da deputada Daniela do Waguinho nas escolas municipais Irmã Maria Filomena Lopes Filha, Bispo Moacyr de Oliveira e Miguel Ângelo Leone, onde conversaram com as crianças e funcionários. O secretário conferiu a merenda e material didático.

“Estamos avançando cada vez mais. Mesmo com a pandemia não deixamos de ensinar e as crianças de aprender. Estamos retomando aos poucos as aulas presenciais, respeitando todas as medidas de segurança”, resumiu Denis.



Após todas as visitas, a deputada federal Daniela do Waguinho, passou pela Avenida Duarte dos Santos da Fonte, no bairro São Francisco de Assis, que está recebendo asfalto durante toda a semana, após ter sido fresada. “A cidade está avançando cada vez mais em todas as áreas. A educação e a saúde, por exemplo, são de ponta. Reafirmo meu compromisso com Belford Roxo e estarei sempre lutando em Brasília e enviando, através de emendas, recursos para contribuir ainda mais e a população tenha qualidade de vida”, finalizou a deputada, ao lado do vereador Matheus Igual a Você (SOLIDARIEDADE).