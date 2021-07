Maylla impressionou na web com sua força muscular - Reprodução / Edson Franco

Maylla impressionou na web com sua força muscularReprodução / Edson Franco

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 23:50 | Atualizado 08/07/2021 23:57

Belford Roxo – Um morador de Belford Roxo fez uma postagem muito bem humorada no Facebook, comparada sua forte cadela pit bull a Gracyanne Barbosa, uma das referências do fisiculturismo nacional, esposa do cantor Belo. A publicação obteve 1.200 reações e centenas de comentários de internautas elogiando o físico do Maylla. “Gracyanne perdeu o reinado da marombada”, brincou uma internauta.



Maylla é muito querida pela família de Edson Franco Reprodução / Edson Franco

O dono da cadela é o belforroxense Edson Franco. Na publicação percebe-se a musculatura privilegiada e definida da pit bull. A brincadeira encantou os amigos e internautas do grupo onde Edson fez a postagem.