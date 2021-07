EmilY (E), Kailane, Rodrigo Gomes e Lorrane (D) na Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Belford Roxo - O secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes, acompanhou de perto nesta quarta-feira (07/07) o treinamento dos três novos reforços da equipe feminina da Sociedade Esportiva de Belford Roxo.

O secretário deu às boas-vindas as atacantes, Kailane Freitas, de 18 anos, que se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-18, depois de bom desempenho, rendendo uma convocação para um período de treinos com Seleção Feminina Sub-20, em fevereiro de 2021. Lorrane Rodrigues, de 18 anos, que jogava pelo América Football Club e recentemente assinou contrato para a equipe do sub-18 do Clube de Regatas Vasco da Gama e a ponta esquerda, Emily Scaramelo, de 19, atacante que jogou pelo América e pelo Volta Redonda Futebol Clube.



As três atletas irão reforçar a SE Belford Roxo, que estreará neste sábado (10/07), na Taça Unifoot Diamante Pro 2021 (Taça Pretinha).