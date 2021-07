O posto de Belford Roxo fica localizado no Shopping Carrefour, no Centro - Alexandre Simonini / Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:58 | Atualizado 07/07/2021 12:15

Belford Roxo – O Detran-RJ inicia nesta quarta-feira (07/07), o agendamento para o 32º mutirão de serviços que acontecerá no próximo sábado (10/07), em todo o Estado. Serão oferecidas 8.090 vagas em 136 postos. Na unidade de Belford Roxo, no Centro, estarão disponíveis os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva. Além de carteiras de identidade e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).



O agendamento pode ser feito tanto pelo site do departamento (www.detran.rj.gov.br) quanto pelos números do tele atendimento: (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, que funciona das 6h às 21h.



“Nosso objetivo é criar novas oportunidades para suprir a demanda da população. Com as 32 edições especiais, ou seja, com os mutirões realizados aos sábados, teremos oferecido aos cidadãos fluminenses mais de 147 mil vagas extras”, afirmou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos. E, aos que não puderem ir, o departamento pede que desmarquem o agendamento para dar oportunidade a outros de realizarem o serviço. Há um campo específico no site do Detran, na própria área do agendamento, para cancelamento das marcações.

O Detran em Belford Roxo fica Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 4 e 19 (Shopping Carrefour), no Centro.