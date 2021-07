O técnico Diego Brandão com os jogadores dos profissionais - Marcos Leandro / SEBR

O técnico Diego Brandão com os jogadores dos profissionaisMarcos Leandro / SEBR

Publicado 07/07/2021 10:22 | Atualizado 07/07/2021 10:26

Belford Roxo - Com muita bola rolando, o Sociedade Esportiva Belford Roxo está com uma programação movimentada de treinamentos intensos visando os confrontos nesta semana em várias categorias. Os jovens do Sub-20 entram em campo nesta quinta-feira (08/07), às 10h, em mais um jogo válido do Campeonato Rio Copa, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. O time do técnico Wladmir Soares, que é líder do campeonato, jogará contra o Casca FC. O treinador participou do Curso de treinador de Futebol Licença A Full 2020, no Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca, nas aulas práticas de preparação física.

Os jogadores do Sub-20 em treinamento no Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca Divulgação

As profissionais do SE Belford Roxo, comandado pelo técnico Diego Brandão, após folgar na última rodada, enfrentam no domingo (11/ 07), às 15h, no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, o Bela Vista FC, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca da Série C. Os belforroxenses estão na quinta colocação com 18 pontos, três a menos que o líder Paduano, com 21.



FEMININO

Com sede de vitória, as meninas da equipe feminina farão sua estreia neste sábado (10/07), na Taça Unifoot Diamante Pro 2021 (Taça Pretinha). As meninas, às15h, pegam o Tupy SC, no Estádio Oswaldo Delgado de Moraes, em Paracambi. Esta semana, o técnico Daniel Souza realizou uma avaliação para integrar novas jogadoras no elenco, que lutará para conseguir uma boa colocação na competição.



FUTUROS CRAQUES



Procurando manter a liderança, os jogadores da categoria Sub-16 disputarão mais uma partida da Copa Sinno Sub-14 e Sub-16, no domingo (10/07), às 15h, no Campo do União Grande Rio, em São João de Meriti, enfrentando o PSV Parque São Vicente.



Crianças e jovens na faixa etária de 6 a 13 anos estão se preparando para serem futuros campeões. Na Escolinha de Futebol do Belford Roxo, todas as segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h30 e das 13h às 14h30, no Estádio Nélio Gomes. Assim, em muito agrega para o bom desenvolvimento dos jovens e enaltecer o nome da cidade.