O secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância do Simpósio - Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância do SimpósioRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:52 | Atualizado 07/07/2021 19:53

Belford Roxo - No próximo sábado (10/07), às 9h, no prédio da Estação Cidadania (Avenida Retiro da Imprensa s/n), no bairro Piam, a Prefeitura de Belford Roxo realiza um Simpósio de Cultura para debater os avanços no setor.

A sala de debate será formada pelo subprocurador do município, Bruno Alves, e pelos secretários Bruno Nunes (Cultura), Brenda Carneiro (Assistência Social, Cidadania e da Mulher), Rodrigo Gomes (Esporte e Lazer) e Abraão França Duarte (Especial de Orçamento).

Publicidade

“Publicamos no Diário Oficial o Decreto 5.167, que regulamenta a Lei Aldir Blanc, após os vetos. A Prefeitura de Belford Roxo está trabalhando para em breve lançar os editais para o setor cultural. Esse simpósio será importante para debatermos diversos temas”, argumentou o secretário Bruno Nunes.