A Clínica da Mulher atende em média mil pessoas por dia. Deste total, 60 são para exame de mamografia - Rafael Barreto / PMBR

A secretária especial de Atenção à Mulher, Priscila Musser, acompanha de perto os atendimentos Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - Referência no tratamento da Saúde da Mulher em Belford Roxo, a Clínica da Mulher Professora Fernanda Bicchieri oferece uma série de serviços e especialidades. Na unidade, que é da Prefeitura, são atendidas cerca de mil pessoas por dia para diversas especialidades, como mamografia e ginecologia, por exemplo. Na unidade são feitos cerca de 1.400 exames de mamografia por mês.O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que Belford Roxo está com uma boa rede de Saúde, que conta ainda com dois complexos reguladores (Centro e Parque dos Ferreiras para marcação de exames), Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), além da Clínica da Mulher.

“Nesses quase cinco anos de administração avançamos muito. A Clínica da Mulher, por exemplo, oferece muitos serviços como exame preventivo, ultrassonografia, colocação e retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino), entre outros, além de cirurgias eletivas e exames laboratoriais. Nossa meta é sempre fazer o melhor para a população”, finalizou o secretário,



A clínica dispõe de oito consultórios e 15 médicos que se revezam no atendimento diário. Além disso, a unidade conta ainda com o cirurgião geral Ediandro Valente. Um dos serviços mais procurado na Clínica da Mulher é o de mamografia.

“Fazemos em média 60 mamografias por dia (cerca de 1.400 por mês), de segunda a sexta-feira. Quem tem mais de 40 anos pode vir direto à Clínica fazer a consulta com o médico. Quando estiver tudo certo, fazemos o exame. Para mulheres com menos de 40 anos é necessário que ela traga o pedido médico com a indicação do motivo pelo qual está solicitando o exame”, destacou a secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, acrescentando ser necessário que a paciente leve cópias dos seguintes documentos: identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. No caso de ter menos de 40 anos, levar também o pedido médico.



A Clínica da Mulher Professora Fernanda Bicchieri fica na Avenida Benjamim Pinto Dias, s/n, Centro.