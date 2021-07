Juninho, Natalia Lage e Leandro Santoro na aula inaugural da Oficina de Percussão - Divulgação

Juninho, Natalia Lage e Leandro Santoro na aula inaugural da Oficina de PercussãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:40

Belford Roxo - O Mestre de Bateria Juninho, da Inocentes de Belford Roxo, deu o pontapé inicial na note desta quarta-feira (07/07), da 12ª edição da Oficina de Percussão “A procura da cadência perfeita”. Criada pelo mestre Washington Paz, que tem como objetivo formar ritmistas da comunidade e tirar da ociosidade crianças através da música. Logo que aprendem a tocar um instrumento, passam a gerar seu sustento com shows, fazendo parte de bandas, grupos musicais ou escolas de samba.

O primeiro encontro oficial com o novo mestre foi repleto de emoção, diretores, ritmistas e personalidades da agremiação vieram prestigiá-lo.



Publicidade

Juninho, Natalia Lage e Leandro Santoro no pontapé inicial da Oficina de Percussão Divulgação

“Estou muito feliz por participar deste projeto cultural e por encontrar esse clima tão bacana e de amizade, em um período que nos encontramos apreensivos devido à pandemia. Vê como mestre Juninho é querido e talentoso, dá a certeza que ele será uma das grandes revelações do próximo Carnaval. Que missão divina preparar artistas para divulgar nossa cultura para o mundo. Em nome da presidência da Inocentes desejo todo sucesso a esse jovem artista”, disse o vice-presidente da Inocentes, Leandro Santoro.

Os alunos aprendem a teoria musical e a tocar diversos instrumentos, como: tantan, tamborim, chocalho, surdo de marcação, agogô, reco-reco, caixa de guerra, cuíca, repique e pratos. Com atenção especial de professores especializados. Os melhores alunos da oficina serão aproveitados como ritmistas da agremiação.



As inscrições para o curso são gratuitas e realizadas no período das aulas, às quartas-feiras, das 19h às 22h. Podem se inscrever jovens e adultos de ambos os sexos e de todas as idades. É só levar xerox da identidade, comprovante de residência e uma foto 3X4. Podem participar das aulas iniciantes que nunca tiveram contato com os instrumentos e alunos que já tenham algum domínio para aprimoramento. Não é preciso ter instrumento para participar do curso.



Publicidade

“Hoje começa meu primeiro compromisso, que é formar novos músicos, que irão usar sua arte nas escolas de samba e pelos palcos do Brasil. É muito legal estar cercado de amigos verdadeiros em um momento tão importante em minha vida. Agradeço a presença de todos. Presidente Reginaldo Gomes vamos pra cima para trazer a nota máxima para Belford Roxo!” declarou emocionado, Mestre Juninho.



A rainha de bateria, Natália Lage, ao lado do vice-presidente Leandro Santoro, ficaram empolgados, pegando os tamborins e tocaram acompanhados por Juninho, mostrando serem alunos dedicados.

Também prestigiou o evento, o primeiro mestre-sala, Douglas Valle; a diretora geral de Barracão, Sandra Dinha, o vice-presidente social, cultural e de projetos, Ícaro Ribeiro; a musa e professora de samba no pé, Luciene Santinha, o instrutor de passistas, Yago Sensação e familiares do novo mestre.