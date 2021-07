A ocorrência com a arma apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

08/07/2021

Belford Roxo – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM (Belford Roxo) trocaram tiros, nesta quinta-feira (08/07), com dois criminosos que realizavam roubos na Estrada dos Bosques, no bairro Vila Santa Teresa. Na operação, um dos criminosos foi baleado e acabou morrendo.

Segundo os agentes, os dois bandidos que praticavam os roubos, ao avistarem os policiais militares efetuaram disparos contra a guarnição, que de imediato revidou. Foram apreendidos uma pistola calibre 380, um carregador e um rádio transmissor.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP.