Professora fabille com alunos do futsal da Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:49 | Atualizado 09/07/2021 17:52

Belford Roxo - Para encerrar as atividades do primeiro semestre da modalidade Futsal na Vila Olímpica de Belford Roxo, a professora Fabille Assumpção, promoveu nesta quinta-feira (08/07) um “Desafio Interturmas”, com os alunos de 10 a 14 anos, divididos em quatro equipes (laranja, azul, vermelho e preto), compostas por oito jogadores cada. O evento, que contou com mais de 30 alunos, teve como objetivo principal integrar os alunos de diferentes idades e experiências na modalidade.



“A finalidade do torneio foi promover aprendizagem de forma lúdica, na perspectiva inclusiva, fomentando o que esporte tem de mais significativo: contribuir na formação humana de forma potente. Estamos procurando fazer um trabalho diferenciado e de integração, implementado pela Secretaria de Esporte e Lazer, através da Prefeitura de Belford Roxo”, disse a professora Fabille.



A presença dos pais foi um destaque importante, estreitando ainda mais a relação entre a escola de iniciação e formação esportiva e as famílias. O time campeão foi o time laranja e outros eventos serão realizados no segundo semestre, visando maior integração entre as turmas de futsal.



As atividades de futsal na Vila Olímpica são as segundas e quintas, das 17h30 às 21h, com horários específicos para diferentes idades.