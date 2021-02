Luto Reprodução

09/02/2021

Rio - Luto no futsal brasileiro. O pivô Ulisses Monteiro, de 26 anos, morreu na noite da última segunda-feira, após ser eletrocutado no Recife, cidade em que nasceu. O atleta teria tentado arrumar um cano de sua casa que havia estourado, mas na tentativa levou um choque e acabou morrendo.

Familiares acreditam que possivelmente a morte tenha ocorrido no sábado ou domingo, porém nesta segunda feira, como Ulisses não atendia as ligações do seu irmão, o mesmo foi até a sua casa, a qual estava trancada, arrombou a porta e encontrou o jogador sem vida.



Nascido na capital pernambucana, o jogador de futsal defendeu camisas de vários clubes do Paraná, como Chopinzinho, São José dos Pinhais, Operário Laranjeiras e Palmas. A sua última equipe foi o São Miguel, na Série Prata de 2020.



Com baixa estatura, o jogador era conhecido pela rapidez dentro das quadras e pela simpatia e alegria com que tratava os companheiros de profissão.