Momento em que o goleiro toma uma "chave de pescoço" Reprodução

Por O Dia

Belos e AABB se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Piauiense de Futsal, e após a vitória do Belos por 4 x 1, houve confusão generalizada e cenas de violência. O ginásio da Estação Cidadania, Zona Leste de Teresina acabou se transformando num ringue.

O goleiro Johilton, da AABB, partiu para cima do árbitro Afonso Amorim e tentou agredi-lo com socos. No entanto, o atleta acabou sendo derrubado pelo pescoço por um outro membro da arbitragem. Depois, o tumulto se generalizou por toda quadra por mais de dois minutos.

Publicidade

Johilton já tinha sido expulso durante o jogo, e no apito final, jogadores da AABB reclamaram muito das decisões tomadas pelo juiz.

Muito revoltado, Johilton se aproximou de Afonso e começou a acusá-lo e ofendê-lo, posteriormente tentou dar um soco no juiz e acabou sendo contido e derrubado com uma "chave de pescoço". Enquanto estava no chão, o jogador foi agredido.

Publicidade

O goleiro conseguiu se recuperar e foi novamente até Afonso, o puxando pela gola da camisa e tentou novamente, sem sucesso, dar um soco nele. O golpe passou de raspão. No final, o goleiro teve que ser contido por outros quatro homens. Só então os ânimos se acalmaram.

A AABB já afastou o goleiro e disse que repudia qualquer ato de violência. Já a Federação de Futsal do Piauí informou que vai aguardar o relato da súmula da partida para aplicar as punições ao jogador