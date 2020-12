"Lewandowski vai ganhar como melhor jogador do mundo. Messi não está jogando absolutamente nada e o Cristiano Ronaldo é um monstro, joga muito, mas dessa vez não vai dar para ele", disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola".



Alisson, goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, está na disputa entre os melhores goleiros do ano. O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, concorre ao Prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada, pelo gol marcado na partida contra o Ceará em 2019.



A cerimônia de premiação será realizada virtualmente e acontecerá no dia 17 de dezembro com transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O período levado em conta para avaliação foi do dia 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020.