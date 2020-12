Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por IG - Esporte

Publicado 11/12/2020 18:09 | Atualizado 11/12/2020 18:31

Rio - A morte de Diego Maradona continua a causar polêmica mesmo depois de 15 dias do ocorrido. Nesta quinta-feira, no programa argentino Confrontados, apresentado por Marina Calabró, foi exibido um polêmico vídeo do jogador antes da operação na cabeça que sofreu no dia 3 de novembro na Clínica de Olivos.



Nas filmagens é possível ver o ex-jogador cantando, fumando um charuto que segurava com a mão esquerda, um copo de cerveja e também comprimidos, comprovando que Maradona estava fazendo uso de remédios sem parar com a bebida, como era necessário.

Assista:

Além disso, segundo a imprensa argentina, as pessoas que aparecem ao lado de Maradona na gravação eram alguns de seus amigos mais próximos, como os médicos Mariano Castro e Alfredo Cahe.

Castro, aliás, fora um de seus confidentes durante sua estada em Cuba. “É uma pessoa que conhece os mistérios e segredos de Diego Maradona como ninguém, principalmente os que têm a ver com a sua presença na ilha de Cuba, porque esteve ao seu lado durante muito tempo”, disse um dos comentaristas presentes. Além disso, eles indicaram que o homem do clipe é um médico.

Vale lembrar que, meses antes de morrer, Diego Maradona decidiu enviar um áudio do WhatsApp para Mario Baudry, o atual namorado de Verónica Ojeda, sua ex-esposa. De coração aberto, confessou como vê o ex-companheiro e fez um pedido muito especial ao seu filho mais novo, Dieguito Fernando.

“Olá Mario, é o Diego, sei que vai parecer incrível para você mas vejo o Vero bem, ele me disse que está com você, cuida muito dela, e por falar nisso você cuida do meu anjo que não tem comparação com nada”, afirmou. Além disso, completou, com uma voz bastante clara e direta, Maradona concluiu: “Olha, eu tenho muitos filhos, mas este vai tirar de mim o último grisalho. Um abraço".